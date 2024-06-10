بغداد.. انتحار طفل شنقاً واعتقال والده في الكمالية

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الإثنين، بانتحار طفل يبلغ عمره 10 سنوات شنقاً في العاصمة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً يقدر عمره 10 سنوات أقدم على الانتحار شنقاً داخل حضيرة لتربية الحيوانات ضمن منطقة الكمالية في العاصمة بغداد".



واضاف المصدر انه "تم التحفظ على والد الطفل لوجود شكوك بالحادثة كون المنتحر طفلا".