الديوانية "تهدم" منازل يمتهن أهلها تجارة المشروبات الكحولية (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلن قائممقام قضاء الديوانية كاظم عبد الله الجبوري، اليوم الاثنين، الشروع بحملة واسعة لإزالة المنازل المتجاوزة التي يمتهن ساكنيها تجارة المشروبات الكحولية.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، "باشرنا هذا اليوم في حملة لإزالة بعض المنازلة المتجاوزة والتي يمتهن ساكنيها تجارة المشروبات الكحولية في قضاء الديوانية".



وأضاف الجبوري، أن "الحملة اسفرت عن تهديم العديد من هذه المنازل فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، وإحالة الملف الى مركز شرطة الإسكان وعرض القضية على الجهات القضائية".