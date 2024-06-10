توضيح رسمي حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي في البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نــود إعلامكم أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة البصرة لــوجود عارض فني بسبب الاحمال العالية وارتفاع درجات الحرارة".وأضافت: "الملاكات الهندسية والفنية تعمل بكل جهد لإعادة المحطات و الخطوط الى طبيعتها ".