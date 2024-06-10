الزحف السكاني يدخل الحزام الأخضر في النجف ومطالبات باستغلال الصحراء

وقال رئيس اللجنة فاروق الغزالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النجف السابق اتخذ قرارا بمنع التجاوز على المناطق الخضراء سواء كان الحزام الأخضر للمدينة او المناطق الخضراء داخل الاحياء السكنية"، مبينا انه "خلال فترة غياب مجلس المحافظة من عام 2019 ولغاية بداية الـ2020، وجدنا الكثير من هذه المناطق تم تغيير جنس الأراضي فيها".وأضاف ان "غالبية هذه المناطق تحولت من مناطق خضراء الى مناطق سكنية وترفيهية، وهذا تجاوز للخطوط الحمراء، لان القانون لا يسمح بالتجاوز على المناطق الخضراء"، لافتا الى ان "المناطق الخضراء هي رئة المدينة والتجاوز هو ذنب كبير بحق محافظة النجف".وتابع ان "هناك حزام او طوق للمحافظة في عامود 260، الا انه بسبب قلة التخصيصات الموجودة وعدم وجود موازنات تشغيلية أصاب المزروعات التلف".وتابع ان "95 بالمئة من مناطق محافظة النجف هي مناطق صحراوية، ولدينا من 12 – 14 دونما صحراويا"، لافتا الى انه "خلال السنتين السابقتين تم التوجه الى الزراعة في هذه المناطق الصحراوية".وذكر "عند استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، اصبح التوجه نحو المناطق الصحراوية والذي فيه فائدة مزدوجة من خلال انتاج محصول ستراتيجي وهو محصول الحنطة، حيث ازداد المحصول في النجف خلال السنتين الأخيرتين لاكثر من 100 بالمئة ونتوقع زيادة النسبة في السنين القادمة إضافة الى ان الزراعة تقلل من الغبار والاتربة المتطايرة"، لافتا الى ان "ذلك يحتاج الى طرق في المكناطق الصحراوية وشبكات كهرباء لتخفيف التكاليف الزراعية".