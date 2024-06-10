التربية تلغي المدرسة الالكترونية مجدداً.. والمسجلون يتسائلون: أين أمولنا؟

ويأتي هذا الموقف غداة صدور "إعمام" من وزارة التربية بتاريخ (9 حزيران 2024) جاء فيه ما نصه:"تقرر ايقاف العمل المدرسة الالكترونية وعليه ايقاف استلام طلبات التسجيل والاشتراك بالمدرسة والغاء كافة القرارات السابقة فيما يخص المدرسة الحكومية الالكترونية".وهنا يتسأل المعنيون، "هل سيتم إعادة الانتساب بدل المدرسة الالكترونية؟ والرسوم التي دفعت والبالغة 210.000 دينار هل سيتم إعادتها وأين مصيرها؟"، مشيرين إلى أن "الأهم من ذلك كله هو مستقبل أولادهم، بالذات المرضى منهم الذين يتعذر عليهم الدوام الاعتيادي".ولفتوا إلى أن "هذا القرار تخبط واضح أوقعهم في حيرة من أمرهم وسيدخلهم في دوامة المراجعات مجدداً كما هو الحال في كل عام"، مناشدين الوزير وهيئة الرأي في الوزارة إلى "الثبات على قرارات محددة وقبل بدء العام الدراسي حرصا على مستقبل أولادهم بالذات المرضى منهم".وكانت وزارة التربية أعلنت، في (2 نيسان 2024)، عن إطلاق التسجيل بمنصة المدرسة الإلكترونية للمراحل الدراسية كافة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من نيسان الحالي.وأوضحت، أن التطبيق يُتيح الفرصة للطلبة الراغبين في التسجيل بتقديم طلب الكتروني عبر الرابط المنشور في الأدنى، ليتم بعدها ترويج الطلبات من خلال المدارس والمديريات حسب الضوابط والخطوات الموجودة على صفحة المدرسة الحكومية الإلكترونية.