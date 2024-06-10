محافظ الأنبار ورئيس حزب الحل يناقشان البرامج الخدمية في المحافظة

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ناقش اللقاء الخطط والبرامج الخدمية للمحافظة، والمضي بمشاريع التنمية والإعمار".وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى "العمل على معالجة عددٍ من الملفات التي تعاني منها المحافظة".كما أكد رئيس حزب الحل على "دعمه للحكومة المحلية في تحقيق برامجها وإنجاح عملها".