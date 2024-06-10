ما حقيقة قيام زوجة بالاعتداء على زوجها في واسط.. الشرطة توضح

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن حصول جريمة من قبل احدى الزوجات بحق زوجها بدافع الانتقام في محافظة واسط وتود قيادة شرطة محافظة واسط أن توضح لكم بأنه لا صحة لهذا الخبر وانه خبر كاذب ولا وجود لهكذا جريمة".وأشارت الى انه "راجين من الجميع توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار والرجوع إلى مصدر الخبر والتأكد قبل التسرع بالنشر".