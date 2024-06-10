في الديوانية.. تظاهرة احتجاجاً على تردي الكهرباء

تظاهر المئات، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الديوانية جنوبي العراق احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي.

وقال مراسل السومرية، إن المئات من أهالي منطقة أهل الشط وسط الديوانية تظاهروا، مساء اليوم، احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وأضاف أن المتظاهرين قاموا بقطع أحد الشوارع من خلال اطارات السيارات.