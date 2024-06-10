ادرجت بالقائمة السوداء.. لجنة نيابية تعلن معاقبة شركات تلكأت بمشاريع الاختناقات المرورية

وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية انطلقت لحل ازمة الاختناقات، حيث نفذ كل مشروع من قبل شركة معينة سواء كانت حكومية وغير حكومية مع تحديد فترة زمنية لاصلاح أي خروقات قد تحدث"، مبينة انه "تم حصول عدد من الإخفاقات".وأضافت انه "تم تغريم عدد من الشركات المنفذة وكتبت في القائمة السوداء ولا يمكن منحها مشاريع أخرى في المستقبل لحصول تلكوء فيها"، مشيرة الى ان "اللجنة لن تسكت عن الشركات التي تتلكئ بالرغم من انها استحصلت أرباحها".وأكدت ان "لجنة الخدمات تتابع مشاريع فك الاختناقات المرورية وبوابات العاصمة بغداد، والاطلاع على طبيعة التعارضات والتلكؤات، وماذا ممكن ان يقدم"، لافتة الى ان "لجنة الخدمات تنسق وتخاطب الجهات المعنية لحل الإشكالات التي ممكن ان تعترض أي مشروع".وذكرت "هدفنا تسريع انجاز العمل"، موضحة "لا يوجد عمل خال من شبهات الفساد".وشددت على "ضرورة تقصي الحقائق عند الادعاء بوجود شبهات فساد في مشروع ما".