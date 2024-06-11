قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من جهة الرستمية وسيطرة جسر ديالى لغاية ساحة الجبهةسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمجسر وساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهاتسريع القادسية من خروجية شارع المطار لغاية مجسر القادسيةكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع طريق معسكر الرشيدالشارع المحاذي لسريع الدورة من محمد القاسم باتجاه محطة الرشيد وطريق معسكر الرشيدمجسر الأمانة ازدحامشارع السعدون من ساحة الفردوس باتجاه تقاطع كهرمانةشارع مثنى الشيباني من مجسر العلوية الى ساحة الاندلسمرور بطيء في شوارع البتاوين بالكاملجسر الجمهورية وابونؤاس مرور بطيءمحمد القاسم مرور بطيء من مجسر الأمانة لغاية باب المعظم السايدينالشارع المحاذي لمجسر قرطبة باتجاه نفق باب الشرجيالشوارع المتفرعة من ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي والشارع باتجاه ساحة الخلاني ازدحامشارع الكيلاني وساحة الخلاني وشارع الجمهورية ازدحامشارع الرشيد ازدحام من كراج الرصافي الى جسر الجمهوريةالعلاوي ازدحامجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطبشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل المركزي