الأرض مخصصة لعمال النظافة.. مجلس النجف يلغي "متنزه" ويعيده لصفته السكنية

وقال عضو مجلس المحافظة حسن ابو السبح، للسومرية نيوز، ان الأرض كانت مصممة بصفة سكنية، لكن تم تحويلها الى منطقة خضراء ومتنزه ومنحها لجهات، مبينا انه قدمنا المقترح ونال موافقة أعضاء مجلس المحافظة، وتم التصويت على إعادة الأرض الى المستفيدين عمال النظافة.واظهرت وثيقة صادرة عن لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، بشأن الأرض التي تحولت بشكل مفاجئ الى منطقة خضراء بعد ان كانت سكنية، قبل ان يتم عرض المقترح في الجلسة والتصويت عليه.