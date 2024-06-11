السجن 6 سنوات لمدان بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".