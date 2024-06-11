استئناف الانبار تباشر العمل الالكتروني بنظامي اصدار الحجج والقسامات الشرعية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "النظام يسفر عن انهاء الاجراءات الروتينية وغلق السجلات الورقية ليشمل طباعة المخاطبات والطلبات كافة عبر النظامين الكترونياً منتهياً بإصدار الوثيقة المعتمدة".وأضاف المركز، أن "ذلك جاء استنادا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى".