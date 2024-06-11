"توجه نحو تعزيز اللامركزية".. تشكيل كتلة معارضة في مجلس واسط

وحملت الكتلة اسم "واسط أولاً" وضمت ثلاثة أعضاء وهم رحمن الدلفي، وعادل محمد، وعلي هادي.وفي هذا السياق، قال عضو مجلس واسط، رحمن الدلفي، لـ السومرية نيوز، "أعلنا تشكيل كتلة واسط اولاً؛ لتتولى العمل التقويمي والرقابي والتشريعي بصورة أكبر"، معتبراً أن "التنوع داخل مجالس المحافظات مهم جداً لتكوين رأي ورأي آخر وصولاً إلى قرار ناضج".وأضاف، "ماضون باتجاه العمل التقويمي وليس باتجاه العمل الهدام"، مبيناً أن "المركزية المقيتة تمر حالياً بأقوى مراحلها وهذه الخطوة جاءت تعزيزاً للامركزية وهي ضمن السياقات القانونية".من جهته، قال عضو مجلس واسط، عادل محمد، لـ السومرية نيوز، إن "الهدف هو ان يكون القرار واسطياً ونحن من يكون أصحاب الرأي".ورأى محمد، أنه "بعد مضي 7 اشهر من الانتخابات المحلية وبسبب التعقيد في ملف المفاوضات والمركز، اصبحنا نشعر ان هناك تهميشا لدورنا لذا بادرنا بتأسيس الكتلة لكي نختار الطريق اما نكون مع حكومة الشراكة او المعارضة الفعالة".