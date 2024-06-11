بيان رسمي بعد حريق مستشفى أهلي في بابل (صور)

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكنت فرق الدفاع المدني، وبمساندة من مفارز الشرطة وعجلات الاسعاف الفوري، من السيطرة وإخماد حريق اندلع ظهر اليوم في مستشفى السلام الأهلي وسط مدينة الحلة".وأشار البيان، إلى أنه "تم إخلاء جميع المرضى والموظفين من المبنى كإجراء احترازي، ولم تقع أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المبنى".وذكّرت قيادة شرطة بابل "الجميع بضرورة الالتزام بقواعد السلامة، تجنباً للحرائق والكوارث، وذلك وفقاً لتعليمات مديرية الدفاع المدني العامة".وكان قد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حادث حريق في مستشفى أهلي وسط محافظة بابل، فيما لفت إلى ان "فرق الدفاع المدني توجهت إلى محل الحادث في محاولة للسيطرة عليه".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، باندلاع حريق في مستشفى للولادة في محافظة النجف، نتيجة احتراق جهاز التكييف.وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في مستشفى الزهراء التعليمي للولادة في النجف"، مبينا انه تم انقاذ واخلاء أطفال من الخدج.