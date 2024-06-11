مدير الضرائب يؤكد السعي لتعزيز الإيرادات غير النفطية: الايراد الضريبي مهم

وأجرى علاوي زيارة ميدانية، الى فرع سامراء في محافظة صلاح الدين، أشار خلالها إلى أن "بناية الفرع لا تليق باسم الهيئة العامة للضرائب وتفاجئنا بواقعها"، مردفاً: "من غير الممكن للمراجع ان يجلس في ممرات مظلمة وحارة.. فكيف سيستطيع ان ينجز معاملاته؟".وخلال زيارة أخرى إلى فرع بلد ضمن محافظة صلاح الدين أيضاً، أكد أن "هدفنا زيادة الايراد الضريبي.. مديريتنا تعد من اهم الدوائر في عملية الايراد غير النفطي وأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يهتم بالايرادات غير النفطية خاصة ما يتعلق بالضرائب والكمارك".واعتبر، أن "النزاهة والكفاءة يعدان من اهم معايير تقييم الموظفين".في السياق، اجرى علاوي، زيارة الى فرع البياع في العاصمة بغداد، وشدد على "عملية التحول نحو النظام الالكتروني".