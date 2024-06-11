بابل مجدداً.. حريق يلتهم محلا تجاريا في الجمجمة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع عصر اليوم، في محل تجاري بمنطقة الجمجمة قرب المنطقة الأثرية في محافظة بابل".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق لاخماده"، مشيرا الى ان "الحريق أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه في المحافظة اليوم، فقد اندلع حريق في مستشفى السلام الأهلي ببابل، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية.