بغداد.. مصرع منتسب بحادث دهس وضبط امرأة تروم بيع طفل

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "منتسباً في شرطة بغداد لقي مصرعه اثناء التحاقه للواجب نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن منطقة الحسينية"، مبينا انه "تم التحفظ على المتسبب بحادث الدهس وفق اجراء أصولي".وفي حادث اخر، افاد المصدر بأن "قوة من مكافحة الاتجار بالبشر القت القبض على امرأة تولد ٩١ وضبط بحوزتها طفل كانت تنوي بيعه مقابل مبلغ مالي"، موضحاً انه "تم القبض عليها بالجرم المشهود ضمن منطقة حي التراث في بغداد".