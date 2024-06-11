للعام الثالث على التوالي.. بعثة الحج تباشر بدفع تكاليف "الهدي" للحجاج

السومرية نيوز – محليات

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بدفع تكاليف "الهدي" للحجاج، للعام الثالث على التوالي.

وقالت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي وموافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت البعثة، اليوم الثلاثاء، بدفع مبلغ "الهدي" لجميع الحجاج العراقيين".

وذكرت البعثة، انه "ذلك هو مساهمة منها لدعم الحاج العراقي وللتخفيف عن كاهله"، موضحة ان "اللجنة الادارية باشرت بتسليم مبالغ الهدي الى الحجاج، للعام الثالث تواليا".

واشارت الى انه "تم تخصيص لجان بالتعاون مع متعهدي القوافل لتوزيع مبالغ الهدي للحجاج في فنادق سكنهم".