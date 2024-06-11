بعثة الحج تدعو الحجاج العراقيين الى الالتزام بالتوصيات والتعليمات

دعت بعثة الحج العراقية، الثلاثاء، الحجاج العراقيين الى الالتزام بالتوصيات والتعليمات.

وقالت البعثة في بيان، "نؤكد على حجاجنا الالتزام بالتوصيات والتعليمات التي تجعل من الحج وسط أجواء هادئة وعبادية والابتعاد عن عن الشعارات السياسية والطائفية والنشر الالكتروني المخالف للانظمة المملكة العربية السعودية التي قد تؤدي السجن والغرامات".

وأضاف بيان الهيئة "دعواتنا لسائر الحجاج المسلمين بان يكون حجا مبروا وسعيا مشكورا وعودة ميمونة".