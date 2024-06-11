نائب بشأن الموصل: 90% من أسباب سقوط المدينة زالت

اعتبر النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، أن 90% من أسباب سقوط مدينة الموصل زالت، فيما أكد أن تعامل القوات الأمنية حالياً هو جيد جداً.

وقال الدوبرداني خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، احتلال الموصل ليس وليدة يوم او أشهر بل لسنوات وكانت هناك ارض خصبة".

وأضاف أن "فتاوى بعض رجال الدين أسهمت في سقوط الموصل إضافة الى الوضع السياسي وكانت عوامل جاهزة للمجاميع الإرهابية باحتلالها".

ولفت النائب عن محافظة نينوى الى أن "90% من أسباب سقوط الموصل زالت"، معتبراً أن "تعامل القوات الأمنية حاليا جيد جدا في نينوى".