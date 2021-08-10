الكاريزما والثقة بالنفس أبرز مميزات مولود الاسد... تعرفوا الى شخصيته!

نستعرض اليكم ابرز صفات ومميزات شخصية برج الاسد، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، ضمن المحطة الاسبوعية من ابراج السومرية.



الذين ينتمون الى مواليد برج الاسد هم قادة بالفطرة. شخصياتهم ديناميكية، ومبدعة كما أنهم يملكون الكثير من الثقة بالنفس. وعادة ما يكون حضورهم طاغٍ ويمكنهم فرض وجودهم ما يجعل الآخرين لا يمكنهم مقاومة سحرهم. هناك الكثير من التصميم وعليه حين يقرر الأسد بأنه يريد تحقيق حلماً ما فلا مجال لمنعه من ذلك.

مولود برج الأسد يملك قوة داعمة لا تملكها الأبراج الأخرى وهي أن الذين ينتمون للبرج هذا يملكون مجموعة من الأصدقاء المخلصين الذين لا يتخلون عنهم مهما كانت الظروف.

البرج هذا يجمع التناقضات في شخصياته فهو يمكنه أن يكون مبدعاً ويملك الكثير من الشغف وكريم للغاية وصاحب قلب طيب ومحب للمرح والتناغم، ولكنه في الوقت عينه يمكنه أن يكون متعجرفاً وأنانياً وخمولاً وغير مستعد للمساومة على أي شيء كان. وربما هذا التناقض «المتوج» بالكاريزما والثقة بالنفس هو الذي يجعل سحر الأسد فريداً من نوعه.