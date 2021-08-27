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8 وجبات سهلة وصحية وضرورية لرفع مناعة طفلك حضريها للمدرسة

منوعات

2021-08-27 | 04:11
8 وجبات سهلة وصحية وضرورية لرفع مناعة طفلك حضريها للمدرسة
المصدر:
سيدتي
373 مشاهدة

إذا كنت تبحثين عن وجبة سناك صحية لطفلك فى المدرسة تحافظ على مناعته يمكنك الاعتماد بشكل عام على الحبوب الكاملة مثل الشوفان ومصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو، بجانب الكالسيوم. تعد تلك العناصر الغذائية هي الركائز الأساسية التي يجب التركيز عليها عند اختيار وجبة خفيفة صحية ومتوازنة لطفلك في المدرسة.

وفقاً لموقع Verywellfamily يجب تجنب تقديم الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون لطفلك، وبدلاً من ذلك يجب تقديم أطعمة غنية بالألياف وقليلة الدهون وتحتوي على الكالسيوم والحديد والفيتامينات والمعادن الأخرى.

إليك أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها لطفلك:
1- الأطعمة الغنية بأوميجا 3
هو نوع من الدهون الصحية الضرورية لنمو الدماغ، مما يجعلها ذات أهمية خاصة للأطفال الصغار لزيادة تركيزهم، وتوجد أوميجا 3 في الأطعمة مثل الزبادي وفطائر الشوفان والحبوب الكاملة.
 
 
2- الكالسيوم
العناصر الغذائية الأخرى التي يجب تضمينها في الوجبات الخفيفة الصحية للأطفال هي الكالسيوم لبناء العظام، والألياف لإبقائها ممتلئة، والحديد والفيتامينات A وC وD لتغذية أجسامهم؛ لذا يجب التأكيد على إعطاء طفلك لبناً يومياً أو العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات، فإن العصائر هي الخيار الأمثل، خاصة عندما يكون الجو حاراً في الخارج أو مع يوم طويل ويمكنك إضافة مصدر للدهون الصحية بما في ذلك بذور الشيا أو الكتان أو زبدة الجوز، ويمكنك أيضاً إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان إلى اللبن للحصول على تغذية إضافية لطفلك ورفع المناعة.
3 - زبدة الفول السوداني
 
  تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة عالية نسبياً من الدهون، ولكنها في الغالب دهون أحادية ومتعددة غير مشبعة، لذا فهي أفضل من الدهون المشبعة الموجودة في العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالدهون، يمكن مزجها على شرائح التفاح، أو مزجها في عصير، أو مزجها مع الزبادي اليوناني.
4 - الجبن
 
  الجبن غني بالبروتينات والكالسيوم، وهي عناصر مغذية أساسية تساعد العضلات والعظام على النمو بشكل أكبر وأقوى . اختاري الجبن كامل الدسم أو 2٪ لعظام صحية لطفلك.
 
 
5 - حبوب كاملة
توفر الحبوب الكاملة الكربوهيدرات المعقدة لتغذية العضلات النشطة بما في ذلك الدماغ! اختاري الحبوب المدعمة بالحديد والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر (7 جم أو أقل لكل حصة)، وتحتوي على بعض الألياف (3 جم على الأقل لكل حصة). يجب أن تكون الحبوب الكاملة هي المكون الأول لوجبة طفلك المدرسية، يمكنك صنع الخبز أو التوست من الشوفان، أو مزجها في ألواح جرانولا، أو رشها فوق العصير.

6 - بيض مسلوق
اصنعي وجبة خفيفة مليئة بالبروتين في دقائق معدودة عن طريق سلق البيض، يعد البيض مصدراً ممتازاً للكولين، وهو أمر ضروري لنمو الدماغ السليم، بالإضافة إلى وظائف الجهاز العصبي والعضلات.
 


7 - مصاصات فواكه مجمدة
يمكن تجربة تقديم كرات الفاكهة المجمدة، فهي وجبة خفيفة لذيذة غنية بالبروتين سيحبها الأطفال. تساعد كرات الفاكهة أيضاً في الترطيب وتهدئة أجسامنا خلال الأشهر الحارة.
8 - بسكويت الوافل ذات الحبوب الكاملة
ليس فقط وجبة فطور أساسية، فإن الفطائر المصنوعة من الحبوب الكاملة تقدم أيضاً وجبة خفيفة لطفلك يمكنك دهنها بزبدة الفول السوداني وإضافة شرائح الموز، ويمكن السماح للأطفال بتزيين الفطائر الخاصة بهم لمزيد من المتعة أثناء تناول الوجبات المدرسية.

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