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للحصول على بشرة شابة وخالية من التجاعيد... تجنبي هذه الأطعمة!

منوعات

2021-08-27 | 04:27
للحصول على بشرة شابة وخالية من التجاعيد... تجنبي هذه الأطعمة!
المصدر:
سبوتنيك
645 مشاهدة

يرغب الكثيرون في المحافظة على بشرة شابة على الرغم من التقدم في العمر، ليتجه كثير منهم لإستخدام الكريمات المختلفة والعمليات التجميلية، إلا أن عددا من الأطعمة والمشروبات تساهم في تعجيل ظهور علامات التقدم في العمر.

تساهم بعض الأطعمة والمشروبات بتلف الخلايا ما يؤدي لتعجيل ظهور علامات الشيخوخة ويرجع ذلك لإحتواء هذه المأكولات على مواد تتسبب بأضرار في الخلايا وحتى تلفها.

هذا ويحذر الأطباء من هذه الأطعمة الغنية بالسكر، إذ أنها تزيد فرصة ظهور التجاعيد والسيلوليت (التكتلات الدهنية في مناطق معينة بالجسم) وأيضا من الكافيين والكحوليات التي تسحب الماء من الجسم.

ومن هذه المواد:

1- العصائر المعلبة: يعتقد الكثيرون بأن كوب عصير على مائدة الإفطار يعتبر صحيا، إلا أن كل لتر من العصير يحتوي على نحو 100 غرام من السكر وبالتالي فالعصائر لا تزيد من السعرات الحرارية فحسب، بل إنها تساهم في تدمير الخلايا وبالتالي ظهور علامات العجز.

2- الحلويات: المواد الغذائية الغنية بالسكر، تؤثر على مرونة الجلد نظرا لأن جزيئات السكر تتفاعل مع البروتين وتقلل ليونة الجلد وبالتالي تظهر التجاعيد وتحديدا السيلوليت.

3- البيتزا: تكمن خطورة الإكثار من تناول البيتزا في احتوائها على نسبة كبيرة مما يعرف بالدهون التقابلية (نوع من الدهون غير المشبعة) بالإضافة إلى الملح. وتؤدي هذه الدهون لخفض نسبة البروتين الدهني مرتفع الكثافة، الذي يحافظ على مرونة الأوردة ويحمي الخلايا.

4- القهوة: تساهم القهوة في التقليل من نسبة السوائل في الدم وتجعل الجسم يفقد نسبة أكبر من السوائل والفيتامينات التي تصل للجسم عبر السوائل، وبالتالي فإن من يكثر من تناول القهوة، يفقد مع الوقت نسبة كبيرة من السوائل وبالتالي تقل رطوبة البشرة وتظهر التجاعيد مبكرا.

5- البطاطس المقلية: يزيد القلي والتحمير من نسبة الدهون التقابلية في الطعام.

6- الحساء الجاهز: تحتوي الوجبات الجاهزة بشكل عام على نسبة كبيرة من الملح، وبالتالي فإن تناول طبق من الحساء الجاهز يغطي احتياجات الجسم من الملح ليوم كامل، وتتسبب زيادة الملح في الجسم برفع ضغط الدم وهو ما يضر بالخلايا.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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