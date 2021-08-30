أبراج السومرية... الايجابيات والحظوظ ترافق هذه المواليد!

اسبوع مميز باحداثه الفلكية، كل الابراج سوف تنال حصة ايجابية من وجود القمر في برجها، الابراج الترابية الهوائية المائية والنارية، اضافة الى ذلك ثلاثة احداث بارزة تطبع هذا الاسبوع، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.





الحدث الاول المثلث الفلكي الترابي يومي السبت والاحد بين القمر من الثور والشمس من العذراء.

الحدث الثاني المربع الفلكي يومي الاثنين والثلاثاء بين القمر من الجوزاء والشمس من العذراء.

ثالثا، من ابرز ما يميز الاسبوع هو الحدث الفلكي البارز والمهم جدا خاصة لمواليد برج العذراء مع وجود كوكب المريخ الى جانب الشمس، ما يعني ان مواليد الثور والعذراء والجدي سوف ترتاح مهنيا ودراسيا واجتماعيا، وسوف تشعر بالايجابيات والحظوظ وظروف مشجعة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالسفر والتنقلات وبالملفات القضائية والقانونية.

بالنسبة الى تحركات القمر، فهو في الثور في مثلث فلكي مع الشمس من العذراء. الاثنين والثلاثاء القمر في برج الجوزاء الهوائي في مربع فلكي مع الشمس من العذراء يدعم مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو. ستكون الحظوظ كثيفة ولا بد من ان تثمر تحركاتهم بين الاربعاء والجمعة. القمر في السرطان يحمل معه اجواء لطيفة تعوض عن تاخير الايام السابقة وتحظى بنجاح مقبول جداً فتزداد عزيمة مواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت وترتفع الحظوظ والمعنويات.

بالنسبة الى حركة الكواكب، الشمس والمريخ في العذراء ويسبب لكل من مواليد الجوزاء والقوس والحوت الكثير من الضغوط المهنية خاصة في كل ما يتعلق بالاوراق والملفات. مطلوب من هذه المواليد عدم التسرع والانتباه من الحوادث والاعطال التي تتعلق بكل وسائل النقل ووسائل التواصل الاجتماعي من كمبيوتر او هواتف نقالة.

كوكب الزهرة في الميزان يحمل معه الحب والرومنسية لكل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو. المشتري وزحل متراجعا في الدلو وبلوتون في الجدي، اما اورانوس فهو في الثور.