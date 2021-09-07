هل سمعتي عن فوائد الوزن الزائد؟ اليك التفاصيل!

وتوصل علماء من جامعة "غوتنبرغ" السويدية، الى نتائج غريبة مفادها أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.وأجرى العلماء الدراسة على 2196 شخصاً، ولاحظوا أن الأشخاص الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضةً للوفاة بسبب الالتهابات البكتيرية الشديدة.وأشارت الدراسة إلى أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانت أوزانهم طبيعية، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ17% بالنسبة الى مجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.وقال مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو: "في معظم الأمراض، تكون السمنة وزيادة الوزن أمراً خطِراً، وهو ما ينطبق على أنواع عدة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى، إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".