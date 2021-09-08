اليك ترتيب جامعات العراق في التصنيف العالمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي

حلّت الجامعة التكنولوجية في بغداد في المرتبة الاولى في التعليم في العراق في تقرير "تصنيف الجامعات العالمي السنوي 2022" الصادر عن Times Higher Education (THE) او "تايمز للتعليم العالي"، احد اهم المؤسسات العالمية في قطاع تصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في عالمنا.

كما حلّت كل من جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة المستنصرية في المراكز التالية تباعاً، وفقاً للتقرير نفسه.

وشمل هذا التقرير جامعات من جميع بلدان العالم تم ترتيبهم في 1201 مرتبة، تصدرتها جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى عالمياً، وحل كل من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة هارفرد في المرتبة الثانية، فيها احتلت جامعة ستانفورد المرتبة الرابعة عالمياً وجامعتا كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الخامسة.



أما على مستوى العراق فقد احتلت الجامعة التكنولوجية في بغداد المرتبة 801 عالمياً، وبالتساوي احتلت كل من جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة المستنصرية المرتبة 1201 عالمياً، إلى جانب جامعات أخرى من دولٍ عديدة.



ويستند تقرير THE الى خمس مؤشرات رئيسية في خلاصاته، هي: التعليم، الابحاث، الاقتباسات الصادرة عن مختلف كليات الجامعة المعنية، المكانة والموقع الدولي والعائدات المتوقعة