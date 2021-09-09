كوبرا عملاقة ترعب شخصا نائما في فراشه (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام هندية، دخول أفعى كوبرا، فراش شخص كان نائما على الأرض.

وفي الفيديو يظهر جاي أوبدهياي نائما على أرضية معبد في راجستان شمالي الهند، عندما صورت كاميرات المراقبة كوبرا هندية تتلوى على الأرض، وتقترب من فراش الرجل، لتنزلق تحت الغطاء.