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زنا المحارم وسحر واستغلال جنسي ومادي.. "خط أحمر" يسلط الضوء على قضية من مجتمعنا

منوعات

2021-09-14 | 07:29
زنا المحارم وسحر واستغلال جنسي ومادي.. "خط أحمر" يسلط الضوء على قضية من مجتمعنا
4,080 مشاهدة

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي هذا الأسبوع بفيديوهات من برنامج "خط أحمر" الذي تعرضه السومرية من حلقة فتح فيها الإعلامي أحمد عباس ملف زنا المحارم والسحر والشعوذة وما يربطهما من خلايا إجرامية استغلت المواطنين بهدف السرقة أو الإغتصاب.

وأتت ردود أفعال المتابعين عنيفة في بعض الأحيان ومتعاطفة في أحيانٍ أخرى لما تشكله هذه القضية من التباسات ولما فيها من محرّمات.
وكانت الحلقة قد عرضت تحقيقاً مع أبرز المتهمين في قضية استغلال النساء، إذ كان ينشر عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي فرص عمل "للنساء حصراً"، وبعد الإتصال به كان يستدرجهنّ بهدف الإستغلال الجنسي أو السرقة.
 
 
كما كان أحد المتهمين الدجالين يمارس السحر بطرق مزيفة ويقنع زبائنه بإيجاد حلولٍ لمشاكلهم عبر الشعوذة والسحر، لدرجة أن كثر صدّقوه ووقعوا ضحيته.
 
فبالإضافة إلى الإستغلال المادي وسحب الأموال كان المشعوذ يطلب مِمَّن يقصده ممارسة أعمال مشينة وبعضهم اضطروا لممارسة زنا المحارم. ويظهر أحد الفيديوهات سيدة تخبر كيف جعلها تمارس الجنس مع ابنها بعدما قصدته للتخلص من سيطرة زوجها عليها ظناً منها أنه بالسحر سيحررها. لكن المتهم استغلها وصوّر أفعالها وراح يهددها بنشر الفيديوهات على الفيسبوك.
 
هذه القضية أصبحت محلّ جدلٍ واسعٍ ونقاش بين المتابعين على مواقع السومرية. كما نترك لكم التعليق على الفيديو أدناه بعد مشاهدة اعترافات السيدة.
 



ويُعرف أيضاً زنا المحارم بسِفَاح القربى وهو أي نشاط جنسي بين شخصين من نفس العائلة أو شخصان تربطهما صلة عائلية قريبة. فأي نشاط جنسي بين شخصين تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسية بينهما طبقًا لمعايير ثقافية أو دينية، وعلى هذا تعتبر العلاقة بين زوج الأم وابنة زوجته علاقة محرمة على الرغم من عدم وجود رابطة دم بينهما. كما أن زنا المحارم يُعتبر خطر يهدد استقرار المجتمع ويعرّض الضحية كما الجاني إلى أزمات نفسية وبيولوجية وسيكولوجية جسيمة.
لمشاهدة الحلقة كاملة انقر هنا.

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