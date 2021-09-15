مصر.. امرأة تقتل زوجها وتحرقه بمساعدة ابنتها وخطيبها

وبحسب الاجهزة الامنية المصرية، فقد تبين أن المتهمين الثلاثة ألقوا الجثة بكومة مخلفات واشعلوا النيران بها لحرقها، فيما اشارت الى ان التحقيقات مستمرة مع المتهمين للتوصل الى دوافع ارتكابهم الجريمة.وكانت عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وتلقت مديرية مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم.وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة وأشارت التحريات الى ان الجثة لشخص مشوه الملامح وبالتالي مجهول الهوية.وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجار مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.