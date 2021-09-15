رجل وزوجته يحتفلان بزفافهما تحت الماء (صور)

احتفل السعودي فهد القصيبي وزوجته هيا السماري بحفل زفافهما على طريقتهما الخاصة أسفل المياه الفيروزية في جزر المالديف.



وتوجه العروسان للاحتفال بزفافهما بهذا الطريقة بعد أن منعتهم جائحة كورونا من الاحتفال وسط الأهل خاصة مع تواجد عائلتي الثنائي في بلدين مختلفين.

ودفع حب العروسان وعشقهما للسباحة للاحتفال بليلة العمر داخل أعماق المحيط في جزر المالديف.

وارتدت العروس فستانا بمواصفات خاصة ملائما للبيئة المائية للتحرك بخفة دون قيود تحت الأعماق.

والتقاط الثنائي صور ساحرة بملابس الزفاف تحت أعماق الماء وصرحت العروس قائلة “لطالما أردت شيئًا كهذا.. كان مجرد حلم، لكن حالفنا الحظ.. كان الأمر بسيطًا للغاية، يتعلق بنا فقط”.