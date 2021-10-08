بلدان "تبيض" وأخرى تأكل"... اليوم العالمي للبيض

تم الاحتفال باليوم العالمي للبيض في فيينا عام 1996، حيث تقرر الاحتفال في ثاني جمعة من شهر أكتوبر من كل عام. منذ ذلك الحين، ابتكر عشاق البيض في جميع أنحاء العالم طرقا إبداعية جديدة لتكريم هذه القوة الغذائية المذهلة، ونما يوم الاحتفال وتطور بمرور الوقت.ومن بين أفضل 10 بلدان منتجة للبيض، قدمت خمسة بلدان نحو 55% من احتياجات العالم من هذا الإنتاج لتصل إلى ما مجموعه 64 مليون طن متري.وتستند الأرقام التي تتناول أكثر الدول إنتاجا للبيض في العالم على الوزن الكلي للبيض قبل المعالجة، أي وهي في الغلاف، بحسب "أجري توداي" المتخصص بالأغذية.