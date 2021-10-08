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ابتكاران رياضيان يتأهلان في برنامج نجوم العلوم للموسم 13

منوعات

2021-10-08 | 12:13
ابتكاران رياضيان يتأهلان في برنامج نجوم العلوم للموسم 13
82 مشاهدة

تتطلع المنطقة العربية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢™، مع الاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي بالمشهد الرياضي في المنطقة. في هذا الإطار، يسعى الشباب العربي لتقديم حلول تكنولوجية في عالم كرة القدم وفي الرياضات الأخرى، من منطلق الإسهام في ريادة الأعمال.

وقد تأهل في الموسم الحالي الـ13 من برنامج نجوم العلوم، إحدى مبادرات مؤسسة قطر التليفزيونية التعليمية والترفيهية، اثنين من المخترعين الذين يعملون على ابتكارات رياضية، حيث بدأ كلاهما في تطوير هذه التقنيات الجديدة والتي تهدف إلى مواجهة التحديات المختلفة المطروحة في القطاع الرياضي.
 
 
ابتكرت خولة شعابنة، طالبة من الجزائر في مجال الطب، رباط الرُكبة الذكي“Smart Knee Braces”، وهو جهاز يمكن ارتداؤه ليحذر المستخدم من إصابات محتملة في الرباط الصليبي الأمامي، حيث يعمل من خلال أجهزة استشعار موضوعة على عضلات الساق الرئيسية، مثل عضلات الفخذ والأوتار. ويراقب الجهاز التدريبات الرياضية ويستخرج الإشارات الكهربائية الرئيسية. ويمكن لهذا الابتكار أن يخفض بشكل كبير من عدد إصابات الرباط الصليبي الأمامي التي يمكن الوقاية منها سواء على المستوى الاحترافي أو على مستوى الهواة، كما يسهم في تقليل فترة إعادة التأهيل بعد الجراحة، ويشجع الرياضيين على الأداء بثقة وهم في أفضل حالاتهم البدنية والصحية.
 
 
أما محمد القصابي، فهو طالب جامعي قطري متخصص في نظم المعلومات، دفعه اهتمامه بالعلوم وحبه لكرة القدم إلى ابتكار وتطوير نظام مصيدة التسلل “Offside Detection System” في كرة القدم. فمن خلال الشريط المضمّن في زي اللاعبين والكرة، يتم تتبع حركة اللاعبين طوال المباراة، حيث تتم مراقبة هذه البيانات بشكل مستمر من قبل النظام، الذي يحلل موضع اللاعب في أي لحظة، ويبلغ الحكام عندما يحدث تسلل.
خولة ومحمد من ضمن العديد من المبتكرين ورواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يعتبرون أن كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ فرصة لترك بصمتهم في قطاع الرياضة، لا سيّما في ظلّ بروز العديد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة، مستفيدة من المشهد الرياضي الناشئ.
تقول فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي للاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢™:"كنا نعلم أن بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ستكون فرصة للمساعدة في تعزيز الريادة في المنطقة، ولهذا أطلقنا تحدي 22 منذ عام 2015 – وهو برنامج يدعم المبتكرين الشباب في جميع أنحاء العالم العربي بشكل مباشر. وقد ساعد هذا التحدي المئات من الشركات الناشئة على تقديم تقنيات ومنتجات مبتكرة للسوق، مما يعزز بالتأكيد تجربة المعجبين ويدعم استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل."
 
 
وقد استطاع البحريني ذياب الدوسري، المتأهل إلى نهائي الموسم السادس من برنامج نجوم العلوم، من الفوز بجائزة الابتكار الرائدة من "تحدي 22" عن اختراعه فيلكس ”Feelix“ – جهاز سوار الاتصال اللمسي الذي ينقل المعلومات إلى المستخدم عبر وسادات إلكترونية تعمل باللمس على ذراع المستخدم ويتم إقرانه بهاتف محمول.
وأضافت فاطمة النعيمي: "على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا طفرة في الشركات الناشئة التي طورت تقنيات وحلول تؤثر بشكل مباشر على صناعة التكنولوجيا الرياضية وتساعدنا على تنظيم بطولة لا تُنسى في العام المقبل - بدءًا من الوسائط الرقمية الغامرة والتقنيات المساعدة التي يمكن الوصول إليها ومنصات مبتكرة لتعزيز تجربة المشجعين."
 
خولة شعابنة ومحمد القصابي ليسوا أول متسابقين في برنامج نجوم العلوم تضيف اختراعاتهم لتطوير مجال الابتكار في الرياضة. فقد أطلق الدكتور الكويتي عبدالله الصيرفي، خريج الموسم العاشر من نجوم العلوم، مؤخرًا My Peak - مركز للاستشارات الرياضية والنظام الغذائي في الكويت، ويأتي اكمالاً لرحلته في برنامج نجوم العلوم، حيث عمل حينها على تطوير نظام مراقبة الأداء الرياضي "Sports Performance Patch System".
 
ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، أصبح العديد من المبتكرين العرب الشباب أكثر حماسًا من أي وقت مضى للمساهمة في تطوير عالم الرياضة وتقديم اختراعات تساهم في خدمة الرياضيين والمشجعين في المنطقة، وذلك بمساعدة ودعم من مبادرات وطنية مثل برنامج نجوم العلوم، وهناك أمل كبير يحدو هذه المنطقة في استمرار تأثيرها الايجابي على المشهد الرياضي العالمي بعد عام 2022.

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