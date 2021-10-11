علاج طبيعي للتخلص من آلام التهاب المفاصل

وبينت الدراسة أن الشاي الأخضر من أهم المشروبات التي تعالج التهاب المفاصل لاحتوائه على مادة "البوليفينول" ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء معدل تلف الغضاريف، والتخفيف من حدة الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، بالإضافة إلى تحسين الأعراض الناتجة عن الالتهاب.وأشارت الى انه من المعروف دور الشاي الأخضر الفعال في إنقاص الوزن، ما يساعد في تخفيف ضغط وزن الجسم على المفاصل ويعزز من صحتها، لافتة الى أن الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على صحة الغضاريف والعظام.يذكر ان التهاب المفاصل عند النساء يتطور في بعض الحالات بعد سن الأربعين، حيث يبلى الغضروف، وتحتك العظام بعضها ببعض مما يسبب آلاما شديدة وتشوها في شكل المفصل، وينصح الخبراء بتجنب تناول الكربوهيدرات المكررة التي تثير ردود فعل التهابية لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، كما ينصحون بضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول.