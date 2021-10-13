فضيحة مروى راتب.. فيديو يكشف شكل جسمها الحقيقي! هل خدعت الجمهور؟

كشف مقطع فيديو مسرب، كذب مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الإمارات، بشأن شكل جسمها، وأظهر شكله على الحقيقة، ما شكل صدمة للمتابعين.

تعتبر مروة راتب من الأسماء المثيرة للجدل في عالم السوشيل ميديا بسبب الشكل الغريب لجسدها نتيجة عمليات التجميل.

مروة راتب التي أحدثت موجة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الشكل الغريب لجسدها نتيجة عمليات التجميل، ظهرت على حقيقتها بعد تداول هذا الفيديو المسرب.

وتم تداول فيديو لها أظهرها بشكل "صادم" بعدما بدت بجسم طبيعي من دون المنحنيات عند منطقة الحوض التي كانت تميزها بحسب وجهة نظرها.

ايوه ترا مروى راتب ساقتها علينا pic.twitter.com/1zv7hddZYc — ايبودا (@ibodaaa) October 10, 2021

وأثار الفيديو صدمة الجمهور بعدة تعليقات كان منها: “”وانا مسويه نفسي ملكة الانسانية واتكلم على اللي يتنمرون عليها ليتني كنت ساكته بس”.. وتابعت أخرى “مبسوطة لها طلعت انسانه طبيعيه مثلنا”.

وجاء في تغريدة أحدهم “هذي الناس كلها تتريق على جسمها الغريب مع انها ممثله وجسمها ماكان كذا وتحلف انها ماعملت عمليات طلعت بتحط حشوات داخل الفستان بس عشان تتشهر”…وتابع اخر “عيب والله .. لازم العالم كلها تبلكها المريضة تستغل الناس ليتعاطفوا معها كرمال الشهرة”.

وكانت مروة راتب قد صرحت أنها أكثر من تعرضت للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء لقاء لها مع الاعلامية الكويتية مي العيدان وذلك بعد سخرية الفاشينيستا الكويتية فينيسيا منها.

في الوقت نفسه، تصف مروة راتب نفسها بأنها المرأة الأكثر جمالاً، والأشد فتنة من بين نساء العالم، لتتعرض بعدها الفاشنيستا والممثلة السورية المقيمة في الإمارات لانتقادات واسعة.

خصر مروة راتب:

وتداول عدد من المتابعين والصفحات المهتمة بالمشاهير فيديو مروة راتب وأرفقوه بالكثير من التعليقات الساخرة، خاصة بعد أن لفتت الفاشنيستا الشهيرة الأنظار بخصر أكثر غرابة حيث بدا خصرها وكانه أكثر امتلاءً، لتزيد التساؤلات حول جسم مروة راتب وهل خضعت لجراحة جديدة أم أنها زادت من حجم الحشوات.

وجاء في التعليقات على فيديو مروة راتب: "من كثر السيلكون اللي فيها صارت قابله للإشتعال"، "المشكلة ليس بأن جسمها اصبح بشكل مقرف بعد كل هذي العمليات التي فعلتها المشكله هي انها تلبس ملابس ضيقه حتي تبين جسمها البشع هذا الله يهديها ماذا تستفيد هذه الحمقاء عندما تظهر بملابس ضيقه وبشكل غير مقبول نهائيا الله يهديها ليتها سترة نفسها من جد ذنوب على الفاضي".

وشكك المتابعون في حقيقة خصر مروة راتب، خاصة وأن الفاشنيتا السورية كانت قد ظهرت بإطلالة صادمة مثيرة للجدل، فبعد أن عودت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات متابعيها على الظهور بخصر لافت بعد عمليات التجميل يظهر ببروز واضح، ظهرت راتب بخصر ممتلئ إلا أنه يبدو طبيعياً وهو ما أثار الجدل عن سبب امتلاءه خلال الفترات الماضية.

وبعد ظهورها في مقطع الفيدو الأخير بخصر أكثر امتلاءً تعرضت مروة راتب لانتقادات حادة وهجوم واسع من متابعيها اللذين اعتبرو أنها تجعل نفسها مادة للسخرية من أجل مشاهدات أعلى، وكتب البعض في تعليقاتهم: "خصرها مو حقيقي وهي كانت ظهرت قبل أسابيع بخصر شبه طبيعي ما بدري ليش متعمدة تشوه نفسها وحتى ما تقول إنها حشوات، بستغرب إن فيه شخص ممكن يمسخر نفسه بها الطريقة ليصبح تريند أو يصير أكثر شهرة".