أي أبراج هي الأكثر حظا هذا الاسبوع؟

ما هي الاحداث الفلكية التي تنتظرنا هذا الاسبوع؟ من هي الابراج المحظوظة؟ نستعرض اليكم اهم اسرار الفلك والابراج مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي، في ما يلي.





الخبر الايجابي والمميز بالنسبة الى الابراج النارية هو وجود كوكب الزهرة في برج القوس الذي يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس. كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.





جولة على تنقلات القمر في الحمل الناري الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان. ترافق مواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس تاثيرات ايجابية تفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل. الحدث البارز هذا الاسبوع هو وجود الكواكب في ابراج هوائية. زحل والمشتري في الدلو، الشمس والمريخ وعطارد في الميزان ما يعني تاثيرات جيدة ومناسبة تحمل معها فرص كثيرة على مختلف المستويات وتخفف من الضغوط، وتحمل معها حظوظ وتغييرات مهمة جدا. فترة مهمة ومميزة، فترة مختلفة تماما بحيث تعيش مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو فترة استثنائية مصيرية، فترة من الازدهار والربح والنجاح والافراح، فترة مهمة لتحقيق الاهداف.الخبر الايجابي والمميز بالنسبة الى الابراج النارية هو وجود كوكب الزهرة في برج القوس الذي يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس. كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.جولة على تنقلات القمر في الحمل الناري الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان. ترافق مواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس تاثيرات ايجابية تفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل.

ينتقل القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الثور فتكون انطلاقة بدايات جديدة ومشاريع جديدة لمواليد الثور والعذراء والجدي بعزيمة قوية وتقتحم مجالات جديدة بين الاربعاء والجمعة. القمر في برج الجوزاء الهوائي مشكلا مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الميزان فتكون فترة مناسبة للتواصل المثمر لكل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو.



بالنسبة الى تحركات الكواكب، فالشمس والمريخ وعطارد في الميزان. ولا تزال التاثيرات الهوائية الايجابية هي المسيطرة على الاجواء الفلكية، فتستعيد مواليد ابراج الجوزاء زالميزان والدلو حيويتها وتتسلق القمم من جديد.

وجود عطارد في الميزان يسهل حركة المواصلات والتواصل والاتصالات والسفر والتنقلات، وتتحلحل كل الملفات العالقة.

الزهرة في القوس ما يعني ان الامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح ستكون جيدة جدا لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس.

زحل والمشتري في الدلو. وبلوتون في الجدي، أما اورانوس فهو في الثور .



