الحظ والمكاسب بانتظار مواليد هذه الأبراج!

ما هي أبرز الاحداث الفلكية هذا الاسبوع؟ ومن هي الابراج التي سيكون من نصيبها الحظ والمكاسب مع انتقال الشمس الى برج العقرب؟ التفاصيل مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي؟

الحدث الابرز انتقال الشمس يوم 23 الى برج العقرب المائي لتعلن عن بداية حقبة تستمر ثلاثين يوما من الحظ والربح المادي والمعنوي لكل من مواليد السرطان والعقرب والحوت.



نشهد هذا الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بحيث يسجل الفلك أحداثاً فلكية بارزة منها انتقال الشمس من برج الميزان الهوائي الى برج العقرب المائي ليخف الضغط المعنوي الصحي والمالي لكل من مواليد الحمل والسرطان والجدي، فتنعم مواليد الابراج المائية بسنة من النجاح والارتياح.

سنة الفرص الجديدة والمفاجآت، عام للسفر او للانتقال لعمل افضل او سكن أفضل، سنة التغيير والإنفراجات والمفاجآت بالنسبة لمواليد برج العقرب حيث يدعمها كوكب المشتري الذي سوف ينتقل الى برج الحوت المائي في نهاية العام ليقدم لمواليد العقرب تغييرات كبيرة وغير متوقعة على كافة الاصعدة ويحصلون على مكافآت وتكريمات.

عاطفياً سنة جيدة ومناسبة للقاءات المميزة والهامة حيث يدخل الحب حياتهم ويقعون في الغرام، كما يتلقون الأخبار السعيدة والمفرحة وتكثر المناسبات لديهم، لكن عليهم الابتعاد عن العلاقات العابرة التي تهدد استقرارهم في الواقع، إنه إحدى الأعوام الأكثر ازدهاراً ونجاحاً.



مع وجود كوكب الزهرة في برج القوس تحتفل مواليد الابراج النارية بقلب منشرح وسعادة كبيرة، كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائي، ولادة طفل أو خطوبة او زواج او نجاح لاحد الاولاد او مكاسب مالية.



كذلك سوف تعيش مواليد الابراج المائية بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم. فترة ايجابية مع وجود القمر في السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب ما يعني المزيد والمزيد من الحظ المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان والعقرب والحوت.



بالنسبة الى تنقلات القمر بين السبت والاثنين، القمر في السرطان المائي الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة.

الثلاثاء والاربعاء القمر في الاسد الناري ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس.

بالنسبة الى عطلة الاسبوع الخميس والجمعة ستكون ترابية بامتياز مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي فتفرح مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي بنجاح وتفوق ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي.



حركة الكواكب تكون على الشكل التالي: الشمس في العقرب، اورانوس في الثور، الزهرة في القوس، المشتري وزحل في الدلو، بلوتون في الجدي، والمريخ وعطارد في الميزان.