"غانثر" يقفل "سنترال بيرك".. رحيل الممثل جيمس مايكل تايلر الشهير بمسلسل "فريندز"

توفي الممثل الأميركي جيمس مايكل تايلر (59 عاما)، المعروف باسم "غانثر" في المسلسل الكوميدي "فريندز"، في منزله يوم الأحد، بحسب محاميه توني بنسون.

وجاء في بيان بنسون: "عرفه العالم على أنه غانثر (الصديق "السابع") ، من سلسلة "الأصدقاء" Friends الناجحة، لكن أحباء مايكل عرفوه كممثل وموسيقي ومدافع عن التوعية بالسرطان وزوج محب".

توفي تايلر في منزله في لوس أنجليس يوم الأحد بعد معركة مع سرطان البروستاتا، والذي تم تشخيصه لأول مرة في عام 2018، وفقًا لبنسون.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021

اشتهر الممثل بلعب دور "غانثر"، مدير مقهى "سنترال بيرك"، في البرنامج التلفزيوني الشهير في التسعينيات لمدة 10 مواسم، لكنه ظهر في العديد من المسلسلات الأخرى، بما في ذلك "سكرابس" و"موديرن ميوزك" و"سابرينا الساحرة المراهقة".

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz — FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021

وقال مبتكرا "فريندز" مارتا كوفمان وديفيد كرين لشبكة "سي أن أن" في بيان إن تايلر كان "رجلا لطيفا ولطيفا حقًا".

ونعاه الممثلون والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.