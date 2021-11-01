مفاجآت كثيرة يحملها شهر تشرين الثاني... إليكم أبرز الأحداث الفلكية!

شهر جديد يطل علينا يحمل معه تطورات واحداث دقيقة وربما تكون الادق في هذه السنة العاصفة والضاغطة على كافة الاصعدة خصوصا في ما يتعلق بالامور الاقتصادية والمعيشية والامنية. اليكم المزيد من التفاصيل حول الاحداث الفلكية المقبلة مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

ما زالت الكواكب تنذر بمفاجآت وعواصف مأزومة واستمرار الازمات المربكة والخضات المفاجئة والانقلابات في الاوضاع ألامنية والسياسية والاقتصادية، بسبب استمرار التنافر بين الكواكب البطيئة، وأبرزها المربع بين زحل والمشتري مع أورانوس في الثور. وهذا يعود للاشتداد في هذا الشهر ليشير الفلك الى فترة عنيفة مرة أخرى. كما يرمز الى ثورات وحروب دينية كما الى صراعات مسلحة واضطرابات مناخية وهزات ارضية وفياضانات.

كذلك يشهد العالم تضخما ماليا وانهيارات في البورصة او ازمات اقتصادية تطال بعض البلدان المستقرة ويؤدي الى مواجهات واغتيالات وسقوط بعض الانظمة في حين ان هذا التنافر بين زحل واورانوس يبلغ ذروته في هذا الشهر ويرمز الى فسخ لبعض التحالفات وشرخ لبعض المؤسسات فيهدد الارهاب العالم ويسبب بتدهور اقتصادي لبعض الدول التي كانت تنعم بالاستقرار.

اما بالنسبة الى تحركات الكواكب السريعة فستكون على الشكل التالي، اعتبارا من تاريخ 6 وحتى 24 تشرين الثاني / نوفمبر، يتنقل ليستقر كوكب عطارد في برج العقرب لينضم الى الشمس والمريخ، فيكون النجاح من نصيب مواليد الابراج المائية السرطان والعقرب والحوت.

كذلك سوف ينتقل اعتبارا من تاريخ 6 كوكب الزهرة من برج القوس الناري الى برج الجدي الترابي فتتحسن الظروف العائلية والعاطفية لكل من مواليد الثور والجدي والعذراء.

اورانوس لا يزال في الثور، وزحل والمشتري في الدلو.



