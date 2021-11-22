2022 سنة التقدم لمواليد برج الحمل... التفاصيل مع جاكلين عقيقي!

مع اقتراب انتهاء عام 2021، يتساءل الكثير عما تخبئه السنة الجديدة لمواليد الابراج. وتشير عالمة الفلك جاكلين عقيقي الى ان سنة 2022 ستكون سنة التقدم لمواليد برج الحمل. تعرفوا الى التفاصيل في ما يلي.

تكون2022 سنة التعويض عن التراجع وسنة استعادة الموقع وتعزيز الركائز. تكون الأفلاك إلى جانبك ولا سيما بين 11 أيار مايو وأواخر تشرين الأول أكتوبر، حيث ينتقل كوكب المشتري إلى برجك، فتكون على موعد مع فرص كبيرة تستغلها لتتقدم نحو الأفضل وتحقق رغباتك بفضل جهودك ومثابرتك. كذلك يدعمك المريخ حين يمر بأبراج صديقة لك، ولا سيما في كانون الثاني / يناير وآذار / مارس وحزيران / يونيو وأيلول / سبتمبر وكانون الأول / ديسمبر. إذ إن المريخ يراوح مكانه بين 21 آب / أغسطس وآخر السنة في برج ملائم لك هو الجوزاء. يساند الحظ تحركاتك وتطال التأثيرت جميع مواليد برجك. ترتاح في آذار / مارس، وتتفرغ لحل بعض المشكلات في العمل في نيسان / أبريل، وتنجح في ذلك، وتضع النقاط على الحروف.

على الصعيد المهني

تبحث عن دعم مالي لمشروع لتثبت من خلاله قدرتك ‏وكفاءاتك. فأورانوس في منزل المال يحمل المفاجآت على هذا الصعيد، فتحصل على مبتغاك، وتقدّم مشروعاً إبداعياً يثني عليه كل معارفك.

تجنب المواجهة الصعبة ولا تلحّ على خوض الامتحانات المستحيلة. صحيح أن العام يعد بأرباح جراء توظيفات مالية أو تقدّم مهني، لكن المغامرة المتسرعة تضيّع عليك فرصة الازدهار. لا تترك الفوضى تعمّ شؤونك المالية، سدّد المستحقات في مواعيدها. إياك أن تصدّق بعض الإشاعات. تتعلم كثيراً في مجال التسويق والتخطيط، وتتملكك الحماسة والاندفاع لتعوّض عن تأخير وتراجع وإحباط.

تخف الضغوط التي أقضت مضجعك ويختفي معها المنافسون والخصوم الأشداء. قد تحمل الفترة عقبة أو مسؤولية طارئة فلا تستخف بها. تطال التأثيرات هذه بعض المواليد وخصوصاً مواليد ‏حزيران وكانون الأول. تكون المفاوضات ناشطة وواعدة. تخيب الآمال بسبب المشاكل والخلافات والتأخير في سير الأعمال.

لا بد من الاهتمام بالوضع المالي، وتجنّب الديون وتضخيم الفرص. إذا كان الجو العام إيجابياً فهذا لا يعني أنك تستطيع التحرك وحسم الأمور عشوائياً.

تبرز في مجال الدراسة، وتكون من المتفوقين ولا سيما في المواد العلمية، وتحصل على منحة جامعية لمتابعة دروسك في الخارج، ولا سيما أن الاختصاص الذي ترغب به غير متوافر في الجامعات المحلية.

تراودك فكرة الهجرة بغية تحسين وضعك الاجتماعي بعدما سدت في وجهك سبل الحصول على وظيفة براتب يليق بمستواك العلمي، لكنك تعدل عن ذلك اقتناعاً منك بأن وطنك أحق من البلدان الأخرى كي تخدمه، وترى أن الفرصة باتت قريبة لتوليك وظيفة مهمة.

على الصعيد العاطفي

لا شك في أنك تواجه خيارات كثيرة تتعلق بعلاقاتك العاطفية، لكن أشهر آذار / مارس وأيار / مايو وتموز / يوليو وآب / أغسطس وأيلول / سبتمبر تكون حاسمة في حياتك، وتأتيك بالفرح الذي افتقدته مدة طويلة.

تحمل هذه السنة تأثيرات رومانسية كبيرة، وتشير إلى علاقة تنشأ في المجال المهني ابتداء من شهر أيار / مايو، حيث يدخل فينوس برجك بالإضافة إلى المشتري، بينما كوكب المريخ يراوح مكانه ابتداء من آب / أغسطس في الجوزاء، فيوحي لك بأفكار جميلة، وتعيش الحب الأول إذا كنت مراهقاً.

الأحلام تبدو كبيرة وتطرأ مشاكل على أثر آمال وهمية تصطدم بالواقع. من المستحسن أن تهتم بما تقول وتقوم به من تحرّكات ومناقشات ودراسات. إذا كنت عازباً فقد تتاح لك فرص كثيرة للتقرب من شخص مميز أو من أشخاص عديدين يكون الاختيار بينهم صعباً. تمارس هواية الإغواء وتغزو القلوب. أما المرتبطون والذين يخططون لإنجاب فقد يحققون أمنيتهم هذا العام.

تجد نفسك أمام ظروف مناسبة تشجعك على التحرك، فكن جاهزاً. إنّها سنة ناجحة ولا بد من أن تنتبه إلى التفاصيل في حياتك الشخصية تفادياً لإضاعة الوقت الثمين. العلاقة بين الأطفال والآباء تميل إلى أن تكون جيدة في النصف الثاني من السنة، وتكون علاقاتك ممتازة وجيّدة مع الجميع.

لقاءات جديدة وغير متوقعة تدوم طويلاً، لكنك تكتشف لاحقاً أنّ الذين يحبونك فعلاً ويخلصون لك يمكنك أن تثق بهم، إن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد. تحمل الأيام المقبلة تطوراً مهماً على الصعيد العاطفي والعائلي. روابط حميمة بالنسبة إلى برجك، وكذلك إلى الأطفال والهوايات والعلاقات الرومانسية.

على الصعيد الصحي

نظّم نفسك وانتبه لصحتك ولا ترهق أعصابك في العمل، بل قاوم السلبية في كل شيء، وتصرّف بإيجابية.

يدعوك الفلك إلى الانتباه للقلب والشرايين، لذا راجع طبيبك لتطمئن. عدّل في طريقة غذائك واستشر الاختصاصيين، وكن متيقظاً واعمتد أسلوباً وقائياً استدراكاً لأي أمراض أو عوارض صحية... لا تعرّض نفسك للأخطار!