بالصور.. ملكة جمال السعودية تخطف الأنظار في مسابقة عالمية!

وتتواجد رومي حالياً في مصر من أجل الاستعداد للمنافسة في المسابقة، وخوض التجارب التي تسبق حفل التتويج.وتنافس رومي القحطاني البالغة من العمر 27 عاماً على لقب ملكة جمال العرب، وعبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بها وبجمالها، كما أثنوا على إطلالتها العفوبة والطبيعية بماكياج ناعم.يذكر أن مسابقة “ملكة جمال العرب” تضم مجموعة من الفتيات من 13 دولة عربية، من بينهم، تونس، اليمن، المغرب، السودان، مصر، العراق.ومن المتوقع أن حفل اختيار ملكة جمال العالم العربي ووصيفاتها، تنعقد اليوم 24 نوفمبر.