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عامٌ جيد لمواليد برج الميزان.. استثمارات وتوطيد للعلاقات العاطفية

منوعات

2021-12-02 | 05:00
عامٌ جيد لمواليد برج الميزان.. استثمارات وتوطيد للعلاقات العاطفية
255 مشاهدة

أيها الميزان تظهر هذه السنة ظروف مشجّعة تعطيك إشارات واضحة بضرورة التحرّك فلا تقف ساكناً. استشر أهل الاختصاص قبل الإقدام على خطوة كبيرة، فالتحرك ضروري، لكن من الحكمة أن يكون تحرّكاً ذكيّاً ومدروساً.

نجاح مهني وخطط مستقبلية واعدة

هذا العام ستتمتع أيها الميزان بقدرة فكرية كبيرة، وتكون ناجحاً في معالجة الأمور الطارئة، وتملك قدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومواقفك. تتاح لك فرص منذ بداية السنة حتى شهر أيار لتحقيق أهداف والتوصل إلى تقدم ملموس في المجال المهني، ويشكل شهرا تموز وتشرين الأول مفترقا طرق إيجابيين في حياتك المهنية والشخصية معاً.
تشعر بتحولات مهمة في منتصف آب ويكون كوكب المريخ في برج الجوزاء لأشهر طويلة ابتداءً من شهر آب الذي له وقع إيجابي عليك. في هذه الفترة يمكنك اتخاذ المبادرات والاستفادة من فرص مهمة. ففي الأيام العشرة الأخيرة من شهر آب يبرز حدث جديد ، إذ يدخل المريخ إلى الجوزاء فيما يكون المشتري في الحمل، ما يعني وضعاً مهنياً مؤثراً جداً عليك.
يتحدث الفلك عن مكاسب وانشراح وراحة بال، والأجواء تبشّر بالنجاح والربح. لكن قد تسيطر عليك موجة من القلق والانفعالات غير المبررة أسبابها عائلية، لتؤثر في مجرى الأمور وسير الأعمال، فكن حذراً من الخصوم والأعداء والمتاعب.
لمعرفة متى يمكنك الإستثمار مهنياً لتحقيق مكاسب أكيدة انقر هنا .

سنة مناسب للإرتباط

هذا العام تقوى الروابط ويهدأ البال وتستعيد تفاؤلك بعلاقة أقوى. إنه الوقت المناسب للارتباط والاستقرار العاطفي. لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب والمصالحة مع ذاتك وتقدير قيمة الروابط والصداقات أكثر من السابق. فباستطاعتك تجاوز العراقيل وتصحيح الأخطاء اذا كانت النوايا صادقة. يتحدث كوكب الزهرة في برج الحمل عن عواطف قوية ومغازلات وملاطفات. يفرح العازب لظهور فرصة اجتماعية واعدة بتعارف وربّما بالفعل يلتقي من يلفت نظره وينسجم حاليًا مع برج الحمل والثور.
ربما تنشب نزاعات مع الشريك في شهر أيار تقود إلى حسم إيجابي أو سلبي. وتقيّدك الواجبات التي يجدر بك التزام بها وتأديتها على أكمل وجه عوضاً عن التذمّر والتمرّد. تصعب الظروف وتثقل الواجبات العائلية أو الشخصية، وتشعر بالانزعاج من بعض تصرفات حبيبك. قد تتعرّض العلاقة الضعيفة لموجات من التوتّر او الفتور، وربّما تصل الى حد القطيعة
فلا تجازف باستقرارك حتّى لو كلفك الأمر بعض التنازلات.
لتفاصيل أكثر عن علاقات العازب وتحديات المُرتبط انقر هنا.

استشر طبيباً في حالات معيّنة
بسبب التغيرات في الطقس قد تكون عرضة لبعض الحساسيات أو النزلات الصدرية الحادة نوعاً ما، لكنك تتخلص منها بسرعة بفضل مناعتك القوية. انتبه لوضعك الصحي في كل الأحوال. يمكنك تناول بعض المنشطات أو الفيتامينات بعد استشارة الطبيب، على أن يترافق ذلك مع ممارسة الرياضة كلما سمح لك الوقت بذلك.
للمزيد من التفاصيل حول سنة مواليد برج الميزان انقر هنا.

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