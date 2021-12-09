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إنجازات وأرباح بانتظار برج الثور في العام 2022!

منوعات

2021-12-09 | 05:59
إنجازات وأرباح بانتظار برج الثور في العام 2022!
المصدر:
السومرية
231 مشاهدة


تشعر بالتعب ولا تحصل على الفرص الكافية للاستراحة، لكنّك قادر على تخطّي العوائق وتحقيق أهدافك. إن بداية العام نشيطة وتحمل الواجبات المتنوعة، لكن يجب ترتيب الأولويات تفادياً لحصول أي تأخير. المزيد عن توقعات برج الثور بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي في ما يلي:

تتخطى العوائق وتحقق أهدافك
 
 لا تنجرف وراء انفعالاتك، بل هدّئ من روعك وعالج الأمور بروية.
لا يناسبك الوصول مؤخّراً أو استفزاز المواقف. تشعر بثقل الأجواء وتضطر إلى العمل في حين يتسلّى الآخرون، لكن تبدأ بالشعور بالارتياح ابتداء من 25، إذ ينتقل المريخ من القوس إلى الجدي، وفي 27 يأتي دور مركور لكي يترك مربع برجك إلى موقع مناسب جداً.
الظروف معقّدة وتتطلب منك التفهّم حتى تتجنّب المواجهات والأزمات. تكثر الضغوط، ومن حيث لا تدري تجد نفسك في صدام أو مواجهة مع زميل أو مسؤول. حذار الفراغ أو المتاعب المهنيّة التي تحدث في أقل الأيام حظًّاً. إن مصيرك متعلّق بالآخرين حاليّاً، وتحديداً حتى تاريخ 18، ثم تنفرج الضغوط وتصبح أكثر انشراحاً واطمئناناً إلى وضعك. للمزيد عن وضعك المهني، أنقر هنا

الجوّ العام معاكسا لتوقّعاتك

تكون طباعك صعبة، ويكون الجوّ العام معاكساً لتوقّعاتك، الأمر الذي ينعكس سلباً على هدوء العلاقة الحالية وتناغمها. لحسن الحظ يلطّف كوكب الزُهرة الأجواء، وربّما يجلب الحبّ والصداقات والتعارف فجأة. تكون جذاباً لكنّ طباعك تسبّب النفور والقلق، فحافظ على هدوئك وعلى مرونة حديثك. على الرغم من الجوّ المتوتّر، تكون الظروف مناسبة للتعارف وللارتباط.
للمزيد عن وضعك العاطفي، أنقر هنا

تعب نفسي وارهاق
 
 إن لتعبك النفسي أثر هائل على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كلياً. حاول تهدئة طباعك وسيطر على انفعالاتك. أمّا بالنسبة إلى المشاريع الجديدة فمن الأفضل انتظار العام المقبل. للمزيد عن وضحك الصحي، أنقر هنا

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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