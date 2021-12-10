السرطان 2022: الحظوظ في مصلحتك!

تكثر الضغوط وتظهر مسؤوليات جديدة أو احداث طارئة تجعلك قلقاً، لكن لا تغيّر مساعيك أو تفقد السيطرة على ما يجري حولك، من الضروري تكثيف الجهود وعدم التراجع. تتحسن أوضاعك بشكل لافت، وتنقلب الحظوظ في مصلحتك، فلا تقف ساكناً، بل تحرّك في الاتجاه الذي تريده. تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس فتلفت الأنظار بأسلوبك الراقي وبأفكارك اللامعة، وتسهل عليك مواجهة الخصم والمنافسة. إن نوعية الوقت ممتازة، ومن الضروري التحرّك وعدم إضاعة الفرص الثمينة التي تتاح لك. كن جريئاً فالحظوظ الى جانبك.للمزيد عن وضعك المهني،تزداد الأمور تعقيداً وتعيش أياماً صعبة في العلاقة الجديدة فحاول أن تكون ليناً. يكون الشهر ثقيلاً بسبب كثرة الانشغالات أو الهموم، فلا تتسرّع في اطلاق الأحكام على الشريك، ذلك لأنك تشعر بالاستياء لعدم تفهمه وضعك أو لعدم تجاوبه معك. لا تختلق المشاكل، فهي قد تتأزم في الايام القليلة المقبلة. للمزيد عن وضعك العاطفي،