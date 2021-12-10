السرطان 2022: الحظوظ في مصلحتك!

تعيش بعض الانفعالات المتعلقة بملف ما، وتنزعج لتشتت أفكارك تارة نحو العائلة وتارة نحو العمل. تشعر ببعض التعب، لكن الظروف ليست صعبة جداً التوقعات العاطفية، المهنية والصحية لبرج السرطان في العام 2022 بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، في ما يلي:
ضغوط كثيرة ومسؤوليات كبيرة
تكثر الضغوط وتظهر مسؤوليات جديدة أو احداث طارئة تجعلك قلقاً، لكن لا تغيّر مساعيك أو تفقد السيطرة على ما يجري حولك، من الضروري تكثيف الجهود وعدم التراجع. تتحسن أوضاعك بشكل لافت، وتنقلب الحظوظ في مصلحتك، فلا تقف ساكناً، بل تحرّك في الاتجاه الذي تريده. تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس فتلفت الأنظار بأسلوبك الراقي وبأفكارك اللامعة، وتسهل عليك مواجهة الخصم والمنافسة. إن نوعية الوقت ممتازة، ومن الضروري التحرّك وعدم إضاعة الفرص الثمينة التي تتاح لك. كن جريئاً فالحظوظ الى جانبك.
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علاقة جديدة صعبة
تزداد الأمور تعقيداً وتعيش أياماً صعبة في العلاقة الجديدة فحاول أن تكون ليناً. يكون الشهر ثقيلاً بسبب كثرة الانشغالات أو الهموم، فلا تتسرّع في اطلاق الأحكام على الشريك، ذلك لأنك تشعر بالاستياء لعدم تفهمه وضعك أو لعدم تجاوبه معك. لا تختلق المشاكل، فهي قد تتأزم في الايام القليلة المقبلة. للمزيد عن وضعك العاطفي، أنقر هنا
وضع صحي غير مستقر
مؤشرات نفسية تجعلك تعيش وضعاً صحياً قلقاً، وينتابك شعور بعدم الارتياح في محيطك العائلي، وكأن ضيق نفس يطبق على صدرك. إنها أوهام ومخاوف لا أساس لها، لكنك لا تقتنع، وتعتقد أن المحيطين بك يخططون لك أمراً ما يبعدك عنهم. للمزيد عن وضعك الصحي، أنقر هنا