اصطفاف مذهل للكواكب يوم الأحد.. كيف يؤثر هذا الحدث على الأرض بحسب جاكلين عقيقي؟

تشهد السماء يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، حدث فلكي عظيم جدًا، وهو اصطفاف القمر مع الكواكب كسلسلة ضخمة من الألماس معلقة في السماء كإحدى قصص الخيال العلمي.

والتراصف بالكواكب هي ظاهرة فلكية تحدث حينما تصطف الكواكب على خط واحد في السماء. من المفارقات أن القمر والكواكب تبدو قريبة جدًا من بعضها، هذا صحيح من زاوية رؤيتنا من الأرض فقط الا أنها تفصلها مسافات شاسعة في الفضاء.

وبحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي فإن هذا التراصف يدل على أحداث سيئة ستحصل على الصعيد العالمي، كالحرائق والزلازل والتهديدات الطبيعية والبيئية والأزمات الإقتصادية، كما يؤشر إلى مواقف سلبية لا تشير إلى الخير. خصوصاً أن أورانوس المرافق لنا حتى العام 2026 يحمل الضغوطات المالية والتراجع بالبورصة وانهيارات بعض الأنظمة.

وتضيف عقيقي أنه بالرغم من سلبية هذا الحدث وخطورته إلّا أنه يُعتر جميل جداً، لأن بعض الكواكب التي تشارك في هذا الإصطفاف هي كواكب جميلة وتوحي بالإيجابية كالزهرة وبلوتو والمشتري.

الظاهرة ليس لها ضرر على العين البشرية إذ يمكن مشاهدتها فقط بالعين ولا تحتاج إلى أدوات معقدة كالتلسكوبات أو النظارات المعظمة، كل ما تحتاج إليه هو أن تبتعد عن التلوث الضوئي قدر الإمكان. لتسهيل رصد هذه الظاهرة يمكنكم الاستفادة من برنامج sky map على التليفونات المحمولة لجميع المنصات، فقط قم بتوجيه كاميرا التليفون إلى السماء ليرشدك إلى مكان الكواكب