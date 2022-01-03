بالفيديو: أحداثٌ ملفتة سترافق السياسيين والفنانين هذا العام بحسب جاكلين عقيقي!

تطل سنة 2022 بأرقامها المزدوجة التي تجمع ثلاث أخوات، وإن حاول رقم دخيل أن يفصل بينهن، لكنه عاجز عن مواجهة اتحادهن. والعراق، هذا البلد العريق بتاريخه، وبعاصمته بغداد التي كانت مدينة العلم والإشراق، لا تزال حتى اليوم مقصد الراغبين في استكشاف معالمها التاريخية المميزة.

العراق، بشعبه الطيب المحب، المثقف، الذي نفح الحضارة بأرقى الأسماء، لم يتوقف يوماً عن رفد السياسة، والعلم، والثقافة، والفن، بأسماء لامعة تترك بصمتها اللامعة أين حلت.

فماذا تحمل سنة 2022 لبعض السياسيين والفنانين العراقيين والعرب من مفاجآت وإنجازات وأعمال بحسب الدراسة الفلكية لعالمة الفلك جاكلين عقيقي؟

الرئيس برهم صالح من مواليد برج العذراء

انه قائد السفينة الأمين، والاكثر حظاً هذا العام الحريص على وحدة العراق وشعبه واستقراره وأمنه، والساهر على تطبيق الدستور، يتصدى لكل الرياح التي تهب في وجه السفينة، فيذللها بحكمته، ويستمر في قيادة السفينة ليرسو بها على بر الأمان. لن تثنيه الضغوط عن ممارسة قناعته وتحقيق الأهداف التي حددها لبلاده، يضحي بالغالي والنفيس، ويظهر ديبلوماسية في التعاطي تثير إعجاب معظم الشخصيات التي سيلتقيها.

مصطفى الكاظمي من مواليد برج السرطان

سياسي مميز، وشخصية لامعة، ومحاور لبق، وديبلوماسي من الطراز الرفيع، سيكون على موعد مع الحظ الكبير هو الذي تنعكس خبرته الصحافية العريقة في لقاءاته بمختلف الشخصيات. يزداد تألقاً في العام 2022، ويكون محور الحركة في العالم العربي، ووسيطاً مهماً في المفاوضات. يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ويضع مصالح العراق في مقدمة اهتمامه. تواجهه معارضة داخلية شديدة، لكنه يعرف كيف يستوعبها، ويتقرب منها ويتفهم هواجسها، ويرأس طاولة مفاوضات تخدم الشعب العراقي برمته.



محمد الحلبوسي من مواليد برج الجدي

رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق، بانتظاره نجاحات كبيرة فهو صاحب المقولة من الشعب وإلى الشعب، يدرك أهمية المنصب الذي يتبوأه، ويحاول أن يكون الجامع المشترك بين كل أبناء العراق. سياسي حذق، ليّن في التعاطي، ينتظره في العام 2022 مستقبل سياسي واعد، ينجح في تقريب مختلف وجهات النظر، ويكرس جهده لتمتين وحدة الشعب العراقي من خلال ممثليه تحت قبة البرلمان.

حاتم العراقي من مواليد برج الحوت

فنان تطبّق شهرته معظم آفاق العالم العربي، بخفة ظله، وإطلالاته المميزة، وأعماله المميزة التي تدخل القلوب منذ سماعها للمرة الأولى. يتوقع له الفلك المزيد من التألق والنجاح عربياً وعالمياً، وطرح أعمال جديدة يخوض فيها لوناً جديداً يثير إعجاب جماهيره، فيزداد الإقبال على شراء أعماله، وترتفع أسهم مشاركاته في العديد من أهم المناسبات والاحتفالات في العراق والعالم العربي وفي المغتربات.



علي صابر من مواليد برج الجدي

اسمه على كل شفة ولسان في العراق وخارجه، هو من حطم الارقام القياسية وغير النجوم وأعماله يرددها عشرات الآلاف، لا يتردد لحظة في تقديم الأفضل والأجود. تكون مسيرته الفنية على موعد مع التألق واللمعان، والسعي إلى إنتاج أعمال ترضي معظم أذواق جماهيره. يتخطى الحواجز التي يحاول بعض الخائفين من نجاحاته إقامتها لعرقلة تحليقه السريع، ويثبت مرة جديدة أنه رقم صعب في المعادلة الفنية العربية.



رحمة رياض من مواليد برج الجدي

فنانة لافتة بإطلالتها وأعمالها. صوتها يعبر الأثير كنسمة الصيف الحالم، فتعشقه القلوب قبل الآذان، وتصدح الآهات النابعة من الأعماق. بانتظارها عام حافل بالأعمال الرائعة، والتعاون مع كبار الأسماء في عالم الكلمة واللحن. تكون على موعد مع نجاحات لم يسبق لها مثيل، وتتغلب على المحاولين تعكير صفاء علاقتها بمحبيها وجمهورها الكبير. أرقام قياسية تلوح في الأفق، منها أعلى نسبة مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.



حسام الرسام من مواليد برج الحمل

يكون رساماً في أعماله هذا العام، يختار السير في طريق جديد ويحقق نجاحاً منقطع النظير. يعد جمهوره بكل ما يفرحه ويفي بوعده، فتزداد نسبة شعبيته وشهرته، ويتألق في كل إطلالة تجمع عدداً كبيراً من هواة فنه. لن يخذله العام الجديد، ويخبئ له في كواليسه مفاجآت سارة وتوقعات ممتازة. عليه الحذر من بعض من يحاول قرصنة أعماله ونسبتها إليه، والساعين إلى تشويه صورته الفنية.



شيرين من مواليد برج الميزان

بمجرد ذكر اسمها ينتظر عشاق فنها معرفة آخر أخبارها. هي نجمة لامعة ومتألقة دائماً، تتأنى في اختيار أعمالها لترضي بها أذواق هواة فنها ومعجبيها. سنة حافلة بالأعمال المميزة والرائعة، والعروض الكثيرة التي تنهال عليها، ولا سيما الظهور في إطلالة سينمائية تجسد فيها دور إحدى المطربات الكبيرات. تكون نجمة حدث فني مميز، وتكون مرشحة لنيل جائزة فنية كبيرة، والتعامل مع ملحن كبير يقدم لها أغنية رائعة.