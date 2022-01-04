قبيلة العيون الزرقاء أو شعب بوتون.. حالة نادرة في جزيرة نائية

في جزيرة "بوتون" الأندونيسية يتمتع أفراد القبيلة الأصلية فيها بعيون زرقاء لامعة فريدة من نوعها، بسبب طفرة جينية وراثية.

يُدعى هؤلاء "شعب بوتون" ويتحدرون من جزيرة بوتون في إندونيسيا، التي تقع جنوب شرقي منطقة سولاويزي. وينقسم هذا الشعب إلى عدة قبائل صغيرة، بعضها يعاني من حالة نادرة تُعرَف باسم متلازمة "واردينبيرغ"، التي تؤثر على التصبغ.

وتسبب هذه الحالة بتمتعهم بعيون زرقاء اللون ولامعة، وهو أمر نادر للغاية في إندونيسيا، حيث معظم الناس لديهم شعر داكن وعيون بنية أو سوداء داكنة.

ومتلازمة "واردينبيرغ" هي طفرة جينية وراثية يُقدر أنها موجودة بشكل ما في 1 من كل 42 ألف شخص.

بالإضافة إلى تأثيرها المذهل في بعض الأحيان على لون العين، بما في ذلك التسبب في ظهور عينين بلونين مختلفين لدى الشخص نفسه، فإن هذه المتلازمة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى فقدان السمع.

والتقطت صور لقبيلة بوتون من قبل كورشنوي باساريبو، عالم جيولوجي من العاصمة جاكرتا بإندونيسيا، خلال زيارة قام بها للجزيرة.

ويقوم المصور البالغ من العمر 38 عاماً وأب لطفلين بتوثيق الحياة في المناطق الريفية في إندونيسيا منذ أيلول 2019. مع التركيز بشكل خاص على العديد من القبائل والتراث الثقافي.

وقال إنه وجد قبيلة العيون الزرقاء ملهمة لأنها فريدة من نوعها.

وأضاف باساريبو: "العيون الزرقاء فريدة وجميلة وهي مصدر إلهامي. الأزرق هو لون العين المفضل بالنسبة لي".

وتعتبر إندونيسيا أرخبيلاً شاسعاً يضم أكثر من 350 لهجة وثقافة فرعية.

وتبلغ مساحة جزيرة بوتون 1.700 ميل مربع، وهي واحدة من أكبر جزر إندونيسيا. ويبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 450 ألف نسمة يعيش كثير منهم في قبائل صغيرة منعزلة.

وغالبية الجزيرة مغطاة بالغابات المطيرة.