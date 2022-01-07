طائرة مسيرة تنقذ مريضًا بأزمة قلبية!

لأول مرة في التاريخ الطبي، لعبت طائرة مسيرة دورًا مهمًا في إنقاذ الأرواح أثناء السكتة القلبية المفاجئة. وحدث الإنجاز الفريد العالمي في ترولهاتان في السويد في شهر كانون الاول من عام 2021، عندما قامت طائرة مسيرة ذاتية القيادة من شركة Everdrone بتسليم جهاز تنظيم ضربات القلب الذي ساعد في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 71 عامًا.





ويمكن أن تحدث السكتات القلبية المفاجئة لأي شخص، وليس فقط كبار السن المصابين بتصلب الشرايين. ويحتاج الشخص المصاب بنوبة قلبية إلى المساعدة في غضون 10 دقائق من أجل البقاء على قيد الحياة.





وتم تصميم خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية من Everdrone لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن، إذ إنها تتيح لمرسلي الطوارئ إرسال طائرة مسيرة تحمل الجهاز إلى منزل المتصل، وبدء عملية إنقاذ الأرواح قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المنزل.



وفي حالة هذا المريض بالذات، استغرقت الخدمات ثلاث دقائق لتوصيل جهاز إزالة رجفان القلب إلى منزله. واستخدم أحد المارة، الذي تصادف أنه طبيب في طريقه إلى وظيفته، جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي على المريض بعد تقديم الإنعاش القلبي الرئوي. وقال المريض الذي تعافى: هذه تقنية ثورية يجب تنفيذها في كل مكان. لا أستطيع أن أصف بالكلمات كم أنا ممتن لهذه التكنولوجيا الجديدة والتسليم السريع لجهاز إزالة رجفان القلب. لولا الطائرة المسيرة، لما كنت هنا على الأرجح.ويمكن أن تحدث السكتات القلبية المفاجئة لأي شخص، وليس فقط كبار السن المصابين بتصلب الشرايين. ويحتاج الشخص المصاب بنوبة قلبية إلى المساعدة في غضون 10 دقائق من أجل البقاء على قيد الحياة.وتم تصميم خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية من Everdrone لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن، إذ إنها تتيح لمرسلي الطوارئ إرسال طائرة مسيرة تحمل الجهاز إلى منزل المتصل، وبدء عملية إنقاذ الأرواح قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المنزل.وفي حالة هذا المريض بالذات، استغرقت الخدمات ثلاث دقائق لتوصيل جهاز إزالة رجفان القلب إلى منزله. واستخدم أحد المارة، الذي تصادف أنه طبيب في طريقه إلى وظيفته، جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي على المريض بعد تقديم الإنعاش القلبي الرئوي.

وتم تطوير الطائرة المسيرة بالتعاون مع مركز علوم الإنعاش في معهد كارولينسكا و SOS Alarm ومنطقة فاسترا جوتالاند.



وقال ماتس سالستروم، الرئيس التنفيذي لشركة Everdrone: هذا مثال واقعي على كيف يمكن لتقنية الطائرات المسيرة المتطورة من Everdrone، والمتكاملة مع إرسال الطوارئ، تقليل وقت الوصول إلى معدات جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي التي تحافظ على الحياة.





وتلقت خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية 14 تنبيهًا من النوبات القلبية التي تكون مؤهلة لاستخدام الطائرات المسيرة. وذلك في دراسة تجريبية مدتها أربعة أشهر.



وأقلعت طائرات مسيرة في 12 من تلك الحالات، ونجحت 11 حالة في توصيل أجهزة تنظيم ضربات القلب. وتم تسليم سبعة من أجهزة تنظيم ضربات القلب هذه قبل وصول سيارة الإسعاف.



ويعاني نحو 275 ألف مريض من السكتة القلبية سنويًا في أوروبا مع ما يقرب من 70 في المئة من هذه الاعتقالات تحدث في منزل خاص دون جهاز تنظيم ضربات القلب في الموقع. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة نحو 10 في المئة.



ويمكن حاليًا أن تصل خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية إلى 200 ألف مقيم سويدي. وقالت الشركة إنها تخطط للتوسع في المزيد من المواقع في أوروبا هذا العام.