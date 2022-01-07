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9 أطعمة تحميك من برد الشتاء.. منها العسل والتوابل

منوعات

2022-01-07 | 04:03
9 أطعمة تحميك من برد الشتاء.. منها العسل والتوابل
المصدر:
sputniknews
410 مشاهدة

يحرص الكثيرون في فصل الشتاء على الوقاية من البرد واتخاذ كامل الاحتياطات لتجنب الأمراض الموسمية من خلال توفير الدفء والطاقة لأجسامهم.

وقالت اختصاصية التغذية دينا بي ديلي، من جامعة موغلا صدقي كوتشمان بمدينة موغلا غربي تركيا: "يأتي فصل الشتاء البارد هذا العام متزامنا مع تزايد المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون ومع انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء يبدأ جسم الإنسان بالتأثر ببرودة الجو".
وأضافت: "لذلك يحتاج الإنسان إلى اتباع الكثير من الوسائل لتدفئة جسمه، ويمكن للأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم أن ترفع درجة حرارة الجسم وتمده بالطاقة وتساعده على الشعور بالدفء، بطريقة سليمة وفعالة".
ونصحت المختصة ديلي بتناول هذه المجموعة من الأطعمة والمشروبات في فصل الشتاء:
حساء الدجاج بالخضراوات والبصل
يعمل هذا الحساء على تدفئة الجسم، ويمنحه الكثير من العناصر الغذائية الضرورية، ويقاوم الإحساس بالجوع، ويمنح شعورا بالشبع ويعطيه كثيرا من العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات، فضلا عن شرب الماء بشكل كاف وهي طريقة بسيطة لمساعدة الجسم على البقاء دافئًا في الشتاء.
الخضراوات الجذرية
نصحت المختصة بتناول أطعمة مثل البطاطا الحلوة التي تحوي نسبة عالية من فيتاميني "أ" و"ج" والبوتاسيوم وكذلك تناول الشمندر والجزر، والكراث والبصل الأخضر، واللفت، والفجل، كونها تحوي مركبات تساعد على إبقاء الجسم دافئًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم.
الزنجبيل
يدعم حركة الجهاز الهضمي كما يقوي جهاز المناعة، ويولد الحرارة في الشتاء ويساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ويعزز من تدفق الدم لتدفئة أصابع اليدين والقدمين، ويحوي الزنجبيل مادة البوليفينول النفاذة التي تشعر الجسم بالدفء.
الأطعمة الغنية بالحديد
مثل اللحوم الحمراء والسبانخ والفاصوليا السوداء، فهي مصدر كبير للدهون غير المشبعة الأحادية، وكذلك حمض اللينوليك والبروتينات والحديد والزنك وفيتامينات "ب 6" و"ب 12"، و"د" والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، وعند تناولها، فإن الجسم ينفق طاقة إضافية في هضم الطعام وهذا يولد حرارة الجسم ويشعر بالدفء.
الحبوب الكاملة
في الشتاء يجب الإكثار من تناول الحبوب مثل السمسم والشمر والحلبة، والشوفان والشعير والأرز البني فهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، والتي تستغرق وقتًا لهضمها في الجسم، خلال هذه العملية، يستخدم الجسم طاقة إضافية لهضم الطعام، وهذا بدوره يجعل الجسم أكثر دفئًا.
زبدة الفول السوداني
يمنح هذا الغذاء الجسم الطاقة التي تبعث على الدفء السريع، كما يمد الجسم بالحديد والفيتامينات والألياف ولكن يجب عدم الإكثار من الفول السوداني لأنه يسبب زيادة الوزن.
البهارات والتوابل الحارة
يحتوي الفلفل الأسود على مادة "بيبيرين"، وهو مركب يمنحه مذاقه ويساعد في الحفاظ على الجسم دافئا خلال فصل الشتاء وكذلك القرفة والقرنفل والفلفل الحار لديها القدرة على تحفيز التوليد الحراري للجسم مباشرة.
العسل الطبيعي
يعطي العسل الجسم الطاقة والسكريات اللازمة، وينصح بتناوله خلال الشتاء بانتظام أو شربه بالماء الساخن، لأنه يساعد في الحفاظ على دفء الجسم.
الموز
يحتوي على الكثير من فيتامين "ب" والمغنيسيوم، اللذين يساعدان الغدتين الدرقية والكظرية في تنظيم درجة حرارة الجسم بالشكل الصحيح.

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