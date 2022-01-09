هذا ما توقعوه.. علماء: ما نحن فيه الآن هدوء ما قبل العاصفة!

وقال كاي كورنهوبر، عالم المناخ في جامعة كولومبيا الأمريكية لموقع "أكسيوس": "يبدو أن السيناريوهات التي نضعها تقلل من شأن تلك الأحداث المناخية المتطرفة، ولا سيما السيناريوهات التي يصعب التنبؤ بها التحضير لها، خصوصا مع ما حدث العام الماضي، فقد ظهر أنه من الصعب توقعها".وقال موقع "أكسيوس" في تقرير "أننا سنحصل على المزيد من المعلومات حول حالة المناخ عندما تصدر اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة ثلاثة تقارير جديدة، والتي من المقرر حاليا إصدارها في سبتمبر وفبراير ومارس".هذا وكشفت الدراسات، بما في ذلك تقرير من IPCC العام الماضي، أن ما نحن فيه اليوم ليس "الوضع الطبيعي الجديد"، بل حذر من "مستقبل أكثر خطورة".